شكرا لقرائتكم غوتيريس يعود خائباً: أغادر ليبيا وقلبي مثقل بالهموم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم تفلح وساطة الأمين العام للأمم المتحدة الجمعة في وقف العملية العسكرية، التي أطلقها الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر من أجل السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

وأفادت مصادر العربية الجمعة بأن حفتر أكد لغوتيريس الذي التقاه في بنغازي أن العملية العسكرية في طرابلس مستمرة.

وكتب غوتيرس على حسابه الرسمي على تويتر مساء الجمعة: "أغادر ليبيا وقلبي مثقل بالهموم وأشعر بقلق عميق. ما زلت أتعشم أن يكون من الممكن تفادي حدوث مواجهة دامية في طرابلس والمناطق المحيطة بها".

Advertisements

وكان الجيش الوطني الليبي أعلن الجمعة أن قواته دخلت الضواحي الجنوبية من العاصمة طرابلس في توغل محفوف بالمخاطر ضد الحكومة المعترف بها دولياً.

وقال متحدث باسم الجيش الوطني الليبي وسكان إن القتال احتدم قرب المطار الدولي السابق، الذي سيطرت عليه قوات حفتر بحلول الليل، في حين أعلنت قوات الحكومة الليبية المؤقتة لاحقاً استعادته.

وأدت خطوة الجيش الوطني الليبي، المتحالف مع حكومة موازية مقرها في الشرق، إلى تصعيد صراع على السلطة أدى إلى تقسيم ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي غادر فيه أنطونيو غوتيريس بعد اجتماع مع حفتر في محاولة لتفادي نشوب حرب أهلية.