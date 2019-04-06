شكرا لقرائتكم فيديو صادم.. أستاذ جامعي يقتل إماماً خلال صلاة الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كانت الأمور طبيعية داخل مسجد الرحمة بمنطقة التعاون بحي الهرم بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة، عندما سجد المصلون خلال الركعة الثانية لصلاة الجمعة، وبعدها سمعوا أصواتا غريبة، وهمهمات، تلتها صرخات من إمام المسجد.

واقتطع المصلون الصلاة واستطلعوا الأمر ليجدوا أنفسهم أمام جريمة قتل بشعة، حيث اكتشفوا أن الإمام ملقى على الأرض، ومطعون بسكين في ظهره، والدماء تنزف بغزارة، وعلى الفور تمكنوا من ضبط قاتله قبل أن يهرب من المسجد وحصلوا منه على اعترافات مصورة.

وقال شهود عيان لـ "العربية.نت" إن الإمام الشاب محمد العدوي البالغ من العمر 35 عاما، أنهى خطبة الجمعة بمسجد الرحمة بشارع الأمراء بالتعاون بحي الهرم، وخلال سجود الركعة الثانية أطال في السجود، وسمعوا صرخاته، فاقتطعوا الصلاة، واكتشفوا أن أحد الأشخاص طعنه بسكين في ظهره، وحاول الفرار من المسجد لكن المصلين تمكنوا من ضبطه وتقييده لحين وصول الشرطة.

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وقال المتهم في اعترافاته إنه قتل إمام المسجد لأنه خليفة الله واصفا الإمام بإبليس، وأن المجني عليه قام بإلقاء خطبة الجمعة رافضا نصيحته له بالاكتفاء بقراءة آية الكرسي، وعدم إلقاء خطبة، فيما قال أحد المصلين يعرف القاتل إن سبب القتل هو قيام الإمام بإلقاء خطبته عن الزواج والطلاق، مضيفا أن القاتل أستاذ جامعي بكلية الزراعة ويدعى أحمد م يبلغ من العمر 41 عاما، وتم فصله عن العمل بسبب معاناته من مرض نفسي تعرض له عقب انفصاله عن زوجته.

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن أن المتهم دخل المسجد حاملا سكينا، وتخطى صفوف المصلين أثناء الركعة الثانية، وسدد 3 طعنات في جسد الإمام الذي سقط غارقا في دمائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله للمستشفى.

وتم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة التي قررت عرضه على لجنة طبية للكشف عن قواه العقلية.