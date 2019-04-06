شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تفتح غدا باب الاشتراك لأعضائها فى مشروع العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نقابة الصحفيين ، فتح باب الاشتراك لأعضاء النقابة في مشروع العلاج،بداية من غد الأحد الموافق 7 إبريل الجارى لمدة أسبوعين.

كما قررت النقابة فتح باب الاشتراك للمقيدين الجدد بلجنة القيد لجدول تحت التمرين الاخيرة و دفع الرسوم بداية من غد الأحد على أن يتم فتح باب الاشتراك لهم بمشروع العلاج بداية من اليوم التالي، من حصولهم على كارنيه العضوية.

ومن المقرر أن يواصل مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان مشاوراته، بشأن تشكيل هيئة المكتب واللجان، في اجتماعه المقبل .