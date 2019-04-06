"قومى حقوق الانسان" يعقد المؤتمر الوطني حول تحديث التشريعات العقابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، المؤتمر الوطني حول تحديث التشريعات العقابية في مصر، اليوم السبت ، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الانسان.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر الإجراءات الخاصة بتحديث قانون العقوبات الصادر في عام 1937 ، وسبل تطوير قانون الإجراءات الجنائية ، وحماية الفئات الأكثر حاجة للرعاية في سياق العدالة الجنائية ، وبما يتسق مع الإستحقاقات الدستورية وأفضل الممارسات المتبعة والتجارب علي الصعيد الدولي .
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