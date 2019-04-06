بعد حادث "الرحمة".. الأوقاف: مشروع قانون لتغليظ الاعتداء على دور العبادة

مصراوي - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أنها على وشك الانتهاء من كتاب مهم بشأن حماية دور العبادة، قبيل شهر رمضان المبارك، بعد مقتل خطيب بزاوية الرحمة في منطقة التعاون بالهرم، على يد أحد المصلين، أثناء أدائه خطبة الجمعة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان، أنه فور الانتهاء من إصدار الكتاب، يبدأ إعداد مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على دور العبادة أو أي من روادها أو العاملين بها أثناء أدائهم لمهام عملهم بما يناسب حرمتها وقدسيتها ويردع كل من تسول له نفسه الاعتداء عليها أو على أي من روادها أو...