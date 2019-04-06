وزير الأوقاف يتخذ قرارات هامة بعد مقتل خطيب الجمعة

اليوم الجديد

اتخذت وزارة الأوقاف عدة قرارات حاسمة وذلك في أعقاب مقتل خطيب صلاة الجمعة، يوم أمس، طعنا بالسكين في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

وقرر محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إعفاء محمد نور وكيل الوزارة بأوقاف الجيزة من العمل وإلحاقه بمكتب رئيس القطاع الديني لحين انتهاء التحقيقات بمعرفة النيابة المختصة مع إحالته للنيابة وتكليف الشيخ أمين عبد الواجد بالقيام بتسير أعمال مدير مدرية أوقاف الجيزة.

وقرر الوزير كذلك "إعفاء هيثم معوض مدير إدارة أوقاف الهرم وعلي موافي مفتش المنطقة التي تتبعها الزاوية من العمل القيادي...