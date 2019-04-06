رأى مقرّبون من قيادة "التيار الوطني الحر"، في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل تمكّن من احتواء كلّ الحركات الاحتجاجية من الداخل".
وركّزوا على أنّ "في فترة من الفترات، كان هناك تضعضع كبير في صفوف "التيار" لكنّه اليوم ولّى، ولعلّ استسلام قياديين سابقين في "التيار" من إمكانية تحقيق أي شيء من الداخل، واتجاههم إلى تشكيل حركة سياسية خاصّة بهم، أكبر دليل على أنّ باسيل بات ممسكًا بزمام الأمور، ولا خوف على الإطلاق من أيّ انهيار حزبي مقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الشرق الأوسط: التضعضع بصفوف "التيار" ولّى وباسيل ممسك بزمام الأمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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