الهاشم: قيادة "التيار" شردت عن المبادئ والحركة السياسية ليست "معارضة عونية"

أكّد القيادي السابق في "​التيار الوطني الحر​" ​بسام الهاشم​ أنّ "الحركة السياسية الّتي سيتمّ الإعلان عنها ليست "معارضة عونية"، إنّما تضمّ عددًا كبيرًا من الشخصيات الّتي أُقيلت أو استقالت من "التيار الوطني" وكانت تشكّل نواته الصلبة".

ولفت في تصريح صحافي، إلى أنّ "هدف الحركة هو بناء الدولة ​العلمانية​ الديمقراطية البعيدة عن مبدأ التوريث والشخصنة والعائلية"، مشدّدًا عى أنّ "قيادة "التيار" شردت عن كلّ المبادئ ودخلت في نظام يقوم على التسويات السياسية واقتسام قالب الجبنة".