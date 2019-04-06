أنطوان نصرالله: هناك نقمة تتنامى داخل "التيار" وعلينا مسؤولية للتصدي للانهيار الحاصل

لفت القيادي السابق في "​التيار الوطني الحر​" المحامي ​أنطوان نصرالله​، إلى "أنّه ورفاقه الّذين تركوا "التيار الوطني" لم يوقفوا اجتماعاتهم ولقاءاتهم منذ فصلهم أو استقالتهم"، موضحًا "أنّهم قرّروا إطلاق حركتهم السياسية لأنّ اليأس لدى اللبنانيين من الوضع العام وصل إلى مستويات غير مسبوقة".

وركّز في حديث صحافي، على "أنّنا نعتقد أنّ علينا مسؤولية كبيرة اليوم للتصدّي إلى الانهيار الحاصل باعتراف الجميع، فقد عشنا تجربة حزبية ناجحة، ونعتقد أنّ علينا الحفاظ عليها لأنّنا مؤسسو "التيار" والمناضلون فيه على مرّ السنوات". ورأى أنّ "هناك نقمة داخل "التيار" تتنامى، وهو ما ظهر جليًّا في مقاطعة عدد كبير من "العونيين" ​الانتخابات النيابية​، وتصويت بعضهم خلافًا لإرادة "التيار"، إضافة إلى النتائج الّتي تتحقّق في الانتخابات النيابية والنقابية".