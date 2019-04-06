مصدر عسكري للشرق الأوسط: الجدار الإسمنتي الحدودي لا يلغي خطر دخول إسرائيلي بريا للبنان

أوضح مصدر عسكري واكب مفوّض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​بيتر جرمانوس​، خلال جولته على طول الجدار الإسمنتي الّذي يفصل بين ​إسرائيل​ و​لبنان​ والّذي أنجزت ​القوات الإسرائيلية​ المرحلة الأولى من بنائه، في تصريح إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "الجدار لا يلغي خطر دخول إسرائيلي بريًّا إلى لبنان".

وكشف عن "وجود بوابات ضمن أسوار هذا الجدار وعلى مسافات متقاربة، تسمح بعبور دبابات كبيرة من خلالها بحجم الـ"ميركافا"، ما يعني أنّ خيار التصعيد الإسرائيلي يبقى واردًا". ولفت إلى أنّ "المراحل الأخرى من بناء الجدار ستستغرق وقتًا طويلًا".

وبيّن أنّ "القوات الإسرائيلية بدأت استقدام حفارات ضخمة، لحفر قاعدة للجدار بعمق كبير وسماكة ضخمة، لإعاقة حفر أنفاق جديدة في المرحلة المقبلة".