ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أنقذوا جريحة من داخل سيارتها الرباعية الدفع، باستعمال معدّات الإنقاذ الهيدروليكية، نظرًا لتضرّر هيكل السيارة بشدّة جراء اصطدامها بالفاصل الإسمنتي على أوتوستراد ​نهر ابراهيم​ - جبيل"، مبيّنةً أنّ "جهات أُخرى تولّت نقلها إلى المستشفى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: إنقاذ جريحة جراء اصطدام سيارتها بالفاصل الإسمنتي على أوتوستراد نهر ابراهيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.