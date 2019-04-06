وزير خارجية كوبا: العقوبات الاميركية ضد فنزويلا "قرصنة اقتصادية"

دان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ " التصعيد الأميركي المبني على "مبدأ مونرو" بخصوص الدول الأميركية اللاتينية واستخدام الأكاذيب الفظيعة ضد كوبا"، رافضا "بشدة إجراءات القرصنة الاقتصادية ​الجديدة​ التي اتخذتها ​واشنطن​ لإلحاق الضرر ب​فنزويلا​ وسرقة مواردها"، وختم قائلا بهذا الصدد " سيخسرون".

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