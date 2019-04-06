المحكمة الجنائية الدولية أكدت أهليتها محاكمة سيف الإسلام القذافي بجرائم ضد الإنسانية

أكّدت الغرفة التمهيدية الأولى في ​المحكمة الجنائية الدولية​، "أنّها قرّرت بالأغلبية اعتبار المحكمة مؤهّلة للنظر بالقضية المرفوعة ضدّ نجل الرئيس الليبي الراحل ​معمر القذافي​، ​سيف الإسلام القذافي​"، بتهم ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية.

وسيف الإسلام القذافي مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضدّ الانسانية ابتداءً من 15 شباط 2011، خلال قمع الانتفاضة الشعبية الّتي اندلعت ضدّ حكم والده.

واعتُقل في تشرين الثاني 2011 في الجنوب الليبي. إلاّ أنّ المجموعة المسلّحة الّتي تحتجزه أعلنت في حزيران 2017 إطلاق سراحه، لكنّ هذا الامر لم يتأكّد ولا يزال مصيره مجهولًا.

وبحسب النيابة العامّة الليبية، فإنّ السلطات القضائية في ​طرابلس​ لا تزال تلاحق سيف الإسلام الّذي أصدرت محكمة في طرابلس في 2015 حكمًا غيابيًّا بإعدامه، لدوره في قمع الانتفاضة ضدّ والده.