مجلس الأمن يعقد جلسة الأربعاء حول فنزويلا بطلب من أميركا وبحضور بنس

نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية - أ.ف.ب" عن مسؤولين، إفادتهم بأنّ "​مجلس الأمن الدولي​ يعقد جلسة علنية الأربعاء، بناءً على طلب تقدّمت به ​الولايات المتحدة الأميركية​، وبحضور نائب رئيسها ​مايك بنس​، لمناقشة الأزمة الإنسانية الّتي تتخبّط فيها ​فنزويلا​".

بعدها، لفت بنس في خطاب ألقاه في ​هيوستن​ بولاية تكساس، إلى أنّ "يوم الأربعاء المقبل سأخاطب مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في فنزويلا"، مركّزًا على أنّ "الولايات المتحدة ستحضّ العالم على نبذ نظام الرئيس ​نيكولاس مادورو​ الفاشل، والوقوف إلى جانب الشعب الفنزويلي ومساعدتنا في إنهاء الأزمة الإنسانية".

وشدّد على أنّ "الولايات المتحدة تدعو اليوم كلّ دولة إلى الاعتراف ب​خوان غوايدو​ رئيسًا لفنزويلا وعلى الوقوف إلى جانب الحرية".