مجلس الأمن يعقد جلسة الأربعاء حول فنزويلا بطلب من أميركا وبحضور بنس

نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية - أ.ف.ب" عن مسؤولين، إفادتهم بأنّ "مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة علنية الأربعاء، بناءً على طلب تقدّمت به الولايات المتحدة الأميركية، وبحضور نائب رئيسها مايك بنس، لمناقشة الأزمة الإنسانية الّتي تتخبّط فيها فنزويلا".
بعدها، لفت بنس في خطاب ألقاه في هيوستن بولاية تكساس، إلى أنّ "يوم الأربعاء المقبل سأخاطب مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في فنزويلا"، مركّزًا على أنّ "الولايات المتحدة ستحضّ العالم على نبذ نظام الرئيس نيكولاس مادورو الفاشل، والوقوف إلى جانب الشعب الفنزويلي ومساعدتنا في إنهاء الأزمة الإنسانية".
وشدّد على أنّ "الولايات المتحدة تدعو اليوم كلّ دولة إلى الاعتراف بخوان غوايدو رئيسًا لفنزويلا وعلى الوقوف إلى جانب الحرية".
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