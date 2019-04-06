أيدت ​محكمة​ استئناف في مدينة ​الدار البيضاء​ ​المغرب​ية حكما بالسجن لمدة 20 عاما على زعيم الاحتجاجات التي هزت منطقة الريف بشمال المغرب أواخر عام 2016 وعام 2017 ناصر الزفزافي بالإضافة إلى ثلاثة محتجين آخرين. واشار محامي الدولة محمد الحسيني الى إن "المحكمة أكدت الحكم نظرا لعدم وجود شيء جديد يتم بحثه بعد أن غاب المتهمون وهيئة الدفاع عنهم عن حضور الجلسات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محكمة مغربية تؤيد أحكاما بالسجن ضد محتجي منطقة الريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.