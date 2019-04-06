إرتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إيران إلى 70 قتيلا و791 جريحا

أفادت وكالة الأنباء ال​إيران​ية الرسمية (إرنا)، نقلًا عن مسؤول منظمة الطوارئ الإيرانية بير حسين كوليوند، بأنّ "حصيلة ضحايا ​الفيضانات​ الّتي غمرت مناطق واسعة من إيران في الأسبوعين الماضيين، ارتفعت إلى 70 قتيلًا".

ولفت كوليوند إلى أنّ "إضافة إلى القتلى الـ70، فقد خلّفت الفيضانات 791 جريحًا، 45 منهم ما زالوا في المستشفيات"، مبيّنًا أنّ "أكثر المناطق تضرّرًا هي محافظة فارس الواقعة في جنوب غرب البلاد، التي بلغ عدد القتلى فيها 23 شخصًا".

وكانت قد غمرت موجة أولى من الفيضانات شمال شرق إيران في 19 آذار الماضي، تلتها موجة ثانية اجتاحت غرب البلاد وجنوب غربها في 25 آذار، ما أدّى إلى مقتل 45 شخصًا.

وشهد غرب إيران وجنوبها الغربي موجة ثالثة في 1 نيسان، عندما عادت ​الأمطار​ الغزيرة للهطول في المنطقة.