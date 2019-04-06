رئيس الوزراء الكندي حذر روسيا من التدخل في الانتخابات البرلمانية بكندا

ذكرت "وكالة الأنباء الفرنسية" أن رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​ حذر "دولا مثل ​روسيا​ من التدخل في ​الانتخابات​ البرلمانية الكندية، والتي سيتم إجراؤها هذا الخريف".

وأشار الى أننا "شهدنا خلال السنوات القليلة الماضية، زيادة حدة التدخل أو تأثير اللاعبين الأجانب على العمليات الديمقراطية"، مضيفا: "نرى بوضوح أن دولا مثل روسيا تقف وراء العديد من الحملات على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ التي تثير الخلافات".

ولفت الى أن "وزيرة المؤسسات الديمقراطية في بلاده، كارينا غولد، ستعمل على عدد من الخيارات المهمة لضمان بأن الانتخابات القادمة في البلاد سيقررها الكنديين".