رئيس الوزراء الكندي حذر روسيا من التدخل في الانتخابات البرلمانية بكندا

ذكرت "وكالة الأنباء الفرنسية" أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حذر "دولا مثل روسيا من التدخل في الانتخابات البرلمانية الكندية، والتي سيتم إجراؤها هذا الخريف".
وأشار الى أننا "شهدنا خلال السنوات القليلة الماضية، زيادة حدة التدخل أو تأثير اللاعبين الأجانب على العمليات الديمقراطية"، مضيفا: "نرى بوضوح أن دولا مثل روسيا تقف وراء العديد من الحملات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تثير الخلافات".
ولفت الى أن "وزيرة المؤسسات الديمقراطية في بلاده، كارينا غولد، ستعمل على عدد من الخيارات المهمة لضمان بأن الانتخابات القادمة في البلاد سيقررها الكنديين".
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