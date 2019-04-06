نقلت صحيفة "البلاد" الجزائرية عن وزارة الخارجية تأكيدها إن "الجزائر تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في ليبيا وتدعو جميع الأطراف إلى الحكمة"، معتبرة أن "أي تصعيد عسكري قد يقوض الجهود الحالية لتسوية الأزمة التي يمر بها هذا البلد المجاور".
هذا ويسبب زحف الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر المتحالف مع حكومة موازية تتمركز في شرق البلاد، صراعا على السلطة يمزق البلاد منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الجزائرية: نتابع بقلق التطورات بليبيا ويجب التحلي بالحكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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