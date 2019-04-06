الخارجية الجزائرية: نتابع بقلق التطورات بليبيا ويجب التحلي بالحكمة

نقلت صحيفة "البلاد" ​الجزائر​ية عن ​وزارة الخارجية​ تأكيدها إن "الجزائر تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في ​ليبيا​ وتدعو جميع الأطراف إلى الحكمة"، معتبرة أن "أي تصعيد عسكري قد يقوض الجهود الحالية لتسوية الأزمة التي يمر بها هذا البلد المجاور".

هذا ويسبب زحف ​الجيش الوطني​ الليبي بقيادة ​خليفة حفتر​ المتحالف مع ​حكومة​ موازية تتمركز في شرق البلاد، صراعا على السلطة يمزق البلاد منذ الإطاحة ب​معمر القذافي​ في 2011.