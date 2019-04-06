البيت الابيض: المحادثات التجارية مع الصين حققت تقدما

لفتت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة سندرز في بيان الى أنه "بعد محادثات تجارية استمرت ثلاثة أيام مع مسؤولين صينيين بواشنطن فان المفاوضات حققت تقدما في العديد من القضايا الرئيسية"، ولكن ما زال هناك قدر كبير من العمل يتعين القيام به"، لافتة الى أن "المفاوضين الأميركيين والصينيين سيظلون على اتصال مستمر لحل القضايا المعلقة".
هذا وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الخميس أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن التجارة خلال أربعة أسابيع.
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