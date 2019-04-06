البيت الابيض: المحادثات التجارية مع الصين حققت تقدما

لفتت المتحدثة باسم ​البيت الابيض​ سارة سندرز في بيان الى أنه "بعد محادثات تجارية استمرت ثلاثة أيام مع مسؤولين صينيين ب​واشنطن​ فان المفاوضات حققت تقدما في العديد من القضايا الرئيسية"، ولكن ما زال هناك قدر كبير من العمل يتعين القيام به"، لافتة الى أن "المفاوضين الأميركيين و​الصين​يين سيظلون على اتصال مستمر لحل القضايا ​المعلقة​".

هذا وكان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قد أعلن الخميس أنه قد يتم التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن التجارة خلال أربعة أسابيع.