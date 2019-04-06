"بوينغ" أعلنت تخفيض إنتاجها من طائرات "737 ماكس" بمقدار 10 طائرات شهريا

أعلنت مجموعة "بوينغ" الأميركية لصناعة الطيران، "أنّها ستخفّض إنتاجها من طائرات "737 ماكس" بمقدار 10 طائرات شهريًّا"، أي بنسبة تقارب 20 بالمئة، وذلك بعدما تحطّمت في غضون بضعة أشهر طائرتان من هذا الطراز.

وأوضحت في بيان، أنّ "إنتاج طائرات "737 ماكس" سينخفض من 52 إلى 42 طائرة شهريًّا"، لافتةً إلى أنّ "مجلس الإدارة شكّل لجنة استشارية مهمّتها مراجعة الإجراءات المتعلّقة بتصميم الطائرات وتطويرها".

وكانت قد حظرت سلطات الطيران في العالم، تحليق طائرات "بوينغ 737 ماكس"، بعدما تبيّن أنّ ظروف تحطّم الطائرتين متشابهة.

يُذكر أنّ طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية من طراز "بوينغ 737 ماكس 8" كانت قد تحطّمت في 10 آذار الماضي، بعيد إقلاعها من ​أديس أبابا​ متّجهة إلى ​نيروبي​، ما أدّى إلى مقتل جميع ركّابها الـ149 وأفراد طاقمها الثمانية.

وسرعان ما ظهر التشابه الكبير بين الظروف الّتي أحاطت بسقوط ​الطائرة الأثيوبية​، وتلك الّتي أحاطت بسقوط طائرة مماثلة تابعة لخطوط "لايون إير" الإندونيسية في أواخر تشرين الأول.