بعد قليل.. قطع الكهرباء عن 13 منطقة في القليوبية للصيانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي: أعلن قطاع كهرباء القليوبية، فصل التيار، اليوم السبت، عن 13 منطقة بالمحافظة للصيانة. وأوضحت المهندسة آمال بركات، رئيس القطاع، أن فصل التيار الكهربائي لمدة 4 ساعات من الـ6 صباحًا وحتى الـ10؛ لإجراء الصيانة الطارئة اللازمة للمحطة والشبكات، مضيفة أن المناطق المتأثرة بالفصل: "مدينة قها مناطق سنهرة، نامول، الفؤادية، الزهويين، عرب السد، منطقة العرب، ترسا، قرقشندة، شبرا هارس، طنان، كفر الفقهاء، وبرشوم". وأكدت إخطار الجهات المعنية بفصل التيار؛ لاتخاذ التدابير اللازمة خلال مدة الفصل، والتي تصل 4 ساعات وإدارة شؤونهم لحين الانتهاء من أعمال الصيانة بالمحطة.

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