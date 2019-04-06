الجيش الليبي يسيطر على العزيزية بالكامل ومقر اللواء الرابع في طرابلس

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

بسطت قوات الجيش الوطني الليبي، سيطرتها على منطقة العزيزية بالكامل ومقر اللواء الرابع في العاصمة طرابلس.

وأعلن الإعلام الحربي للقوات المسلحة الليبية دخول وحدات عسكرية إلى العاصمة طرابلس من جميع المحاور، مساء أمس الجمعة، بحسب وكالة الأنباء الليبية.

وقال المكتب الإعلامي للجيش الوطني الليبي إن معارك عنيفة تدور في ضواحي طرابلس مع الميليشيات المسلحة.

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وذكر المكتب أن وحدات عسكرية سيطرت على قرية سوق الخميس التي تبعد نحو، 40 كيلومترا جنوبي طرابلس.

وقال شهود عيان وسكان من المنطقة إن قوات الجيش سيطرت على القرية بعد اشتباكات عنيفة مع ميليشيات مسلحة في طرابلس كانت تسيطر على المنطقة.

وكان الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر بدأ أمس الخميس، هجوما بهدف السيطرة على طرابلس من قبضة ميليشيات.