بالصور.. سقوط أمطار في كفر الشيخ ورفع حالة الطوارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفرالشيخ، اليوم السبت، لسقوط أمطار مصوحبة بموجة برودة، دون اضطراب في حركة السير على الطرق العامة والسريعة داخل المحافظة.

وأكد المهندس محمد عبدالله، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، لمصراوي، أن محافظ الإقليم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، قرر رفع حالة الطوارئ بالمحافظة، لمواجهة سقوط الأمطار، موجهًا رؤساء المراكز والمدن، وجميع الأجهزة التنفيذية، برفع حالة التأهب القصوى، بعد تحذيرات الأرصاد.

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وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق الوجه البحري والقاهرة وسيناء، قد تمتد إلى شمال الصعيد، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على غرب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح جنوبية شرقية.