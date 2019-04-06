إطلاق سراح إيطالي كان محتجزا بسوريا منذ 2016

قال رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي إن رجلا إيطاليا كان محتجزا رهينة في سوريا منذ أبريل 2016 أُطلق سراحه وفي طريق العودة إلى الوطن.
وقالت أسرة سيرجيو زانوتي، وهو رجل أعمال من بريشا، إنه احتجز في جنوب تركيا قرب الحدود السورية قبل نحو ثلاثسنوات.
ولم تُنشر أنباء تذكر عن اختطافه إذ كانت حكومة روما حريصة على التزام الصمت أثناء سعيها لإطلاق سراحه.
وقال مكتب كونتي في بيان "في نهاية عملية مخابراتية واستقصائية ودبلوماسية دقيقة ومعقدة... استطعنا اليوم تحقيق
وأضاف البيان "يبدو مواطننا في حالة جيدة عموما وخلال ساعات قليلة سيعود إلى روما". ولم يكشف البيان تفاصيل بشأن احتجاز الرجل أو إطلاق سراحه.
ونشر محتجزو زانوتي تسجيلين مصورين على الأقل له أثناء احتجازه. وظهر في أحدها جاثيا على ركبتيه بين رجلين ملثمين وهو ينظر إلى الكاميرا ويناشد الحكومة في روما التدخل ومنع إعدامه
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