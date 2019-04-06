كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كونتي" يعلن إطلاق سراح إيطاليا كان محتجزا رهينة في سوريا منذ 2016 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إطلاق سراح إيطالى كان محتجزا رهينة فى سوريا منذ أبريل 2016، مؤكدًا أنه في طريق العودة إلى الوطن.

وقالت أسرة سيرجيو زانوتى، وهو رجل أعمال من بريشا، إنه احتجز فى جنوب تركيا قرب الحدود السورية قبل نحو ثلاث سنوات.

ولم تُنشر أنباء تذكر عن اختطافه إذ كانت حكومة روما حريصة على التزام الصمت أثناء سعيها لإطلاق سراحه.

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وقال مكتب كونتى فى بيان "فى نهاية عملية مخابراتية واستقصائية ودبلوماسية دقيقة ومعقدة... استطعنا اليوم تحقيق إطلاق سراح سيرجيو زانوتي".

وأضاف البيان "يبدو مواطننا فى حالة جيدة عموما وخلال ساعات قليلة سيعود إلى روما". ولم يكشف البيان تفاصيل بشأن احتجاز الرجل أو إطلاق سراحه.

ونشر محتجزو زانوتى تسجيلين مصورين على الأقل له أثناء احتجازه. وظهر فى أحدها جاثيا على ركبتيه بين رجلين ملثمين وهو ينظر إلى الكاميرا ويناشد الحكومة فى روما التدخل ومنع إعدامه.