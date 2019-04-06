كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيسة وزراء بنجلاديش تدعو إلى تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بشأن الروهينجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت رئيسة وزراء بنجلادش، شيخة حسينة، إن هناك 40 ألف طفل ولدوا في المخيمات، وإنه من الأفضل لمسلمي الروهينجا المقيمين في المخيمات البنغالية العودة الآمنة والسريعة إلى بلادهم.

وأكدت رئيسة الوزراء في حديث بالعاصمة البنغالية "دكا"، ضرورة أن تقوم "ميانمار" بتنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية التي كان يرأسها كوفي عنان، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، موضحةً أن هذه التوصيات ستضمن عودة الاستقرار وتحقيق السلام في إقليم "أراكان".

من جهته، طالب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بضرورة توفير المناخ الآمن للروهينجا حتى يعودوا إلى بلادهم، ومنحهم كافة الحقوق وعلى رأسها حق المواطنة باعتبارهم مواطنين أصليين وليسوا مهاجرين بنغال، حتى لا تتكرر المأساة مرة أخرى.