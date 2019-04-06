بُعيد سيطرة أوبر.. هيتش المغرب يشكون «كريم» لمجلس المنافسة

قدمت شركة هيتش المغرب، التي تزاول أنشطتها في الدار البيضاء منذ 2017، شكاية إلى مجلس المنافسة، معربة عن وجود «حالة منافسة غير الشريفة»، على حد تعبيرها.

واستعرضت شركة هيتش في شكايتها ما اعتبرته قائمة من الخروقات والممارسات غير القانونية التي قامت بها شركة كريم الكائن مقرها في مدينة دبي الإماراتية، وشركة أخرى متعاقدة معها في قطاع النقل العمومي والسياحي، والتي شددت هيتش على أنها تنسف قواعد المنافسة الشريفة.

وأعربت هيتش في بلاغ صحفي لها، أنها تعتبر ممارسات خصمها في السوق المغربي، غير مقبولة لخرقها عدة ضوابط، ما قد يسبب أضرارا كبيرة في خدمات هيتش التي تمارس أنشطتها عبر سيارات الأجرة.

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وعادت شركة هيتش المغرب في بلاغها للتذكير بأن خدماتها المقدمة في الدار البيضاء، جاءت نتيجة تعاون جمعها بالاتحاد المغربي للشغل، ونقابات سيارات الأجرة. مشددة بأن الترخيص الذي حصلت عليه من ولاية العاصمة الاقتصادية، يجعل خدمات تطبيق هيتش، خدمات قانونية وحيدة في البلاد.

وقالت هيتش في بلاغها إن ممارسات تطبيق كريم، لا تخرق المنافسة القانونية فقط بل تضر بمصالح الدولة، لأن هناك رسوما قانونية ضرورية مفروضة على هذا النشاط لا تقدم للدولة.

وتابعت الشركة في بلاغها لتقول إن عدم دفع الرسوم والمساهمات الاجتماعية القانونية، يجعلهم يستفيدون من وضع تنافسي أفضل بكثير من كل الفاعلين الاقتصاديين الذين يشتغلون في احترام تام لقوانين المغرب. وتقدم هيتش المغرب بلاغها الصحفي بمناسبة تقدمها بشكاية لدى مجلس المنافسة ضد تطبيق كريم، بُعَيد إعلان سيطرة أوبر على شركة كريم، والجدير ذكره أيضا أن كريم يبقى المنافس الوحيد في السوق المغربي للمشتكين.