مواجهات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش الليبي ومليشيات مسلحة جنوب طرابلس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قوات تابعة للجيش الوطني الليبي - أرشيفية
أفاد مراسل العين الإخبارية، السبت، بتجدد المواجهات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش الليبي ومليشيات مسلحة في منطقة قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس.
من جانب آخر، أعلنت مليشيا "سرايا الدفاع عن بنغازي" المصنفة عربياً على لوائح التنظيمات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في شمال أفريقيا انضمامها لقوات حكومة الوفاق في طرابلس والمنطقة الغربية.
وأكد قائد مليشيا السرايا الإرهابي مصطفى الشركسي انضمام مسلحيه إلى حكومة الوفاق من أجل مواجهة الجيش الليبي في المنطقة الغربية في وقت يعد فيه الإرهابي إسماعيل الصلابي هو القائد الميداني الفعلي لهذه المليشيا الإرهابية.
بدوره، أوضح المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة الليبية العقيد ميلود الزوي أنه تم الدفع بقوات عسكرية من مدينة بنغازي لدعم عملية الجيش الليبي لتحرير طرابلس، مؤكدا وصول الدفعة الأولى من القوات التي خرجت من بنغازي منذ يومين.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، خلال تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية وضعت خطة شاملة لتأمين طرابلس وقطع وخطوط الإمداد اللوجيستي عن المليشيات المسلحة، ومنع وصول أي تعزيزات من مصراتة إلى غرب البلاد.
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