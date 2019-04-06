شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة إلهان.. عضوة الكونغرس تدعم الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسن باسويد (جدة)

أثارت عضوة الكونغرس الأمريكي إلهان عمر الجدل مجددا بمطالبتها الإفراج عن العضوة البارزة في جماعة «الإخوان» الإرهابية، والمحتجزة في مصر هدى عبدالمنعم، بحسب ما أعلن موقع معهد «كلاريون بروجيكت» الأمريكي المتخصص في دراسات مكافحة التطرف. وغردت النائبة عن الحزب الديموقراطي (الثلاثاء) الماضي عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، بأنها تأمل من الرئيس دونالد ترمب أن يطرح قضية هدى خلال لقائه الأسبوع القادم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ولفت الموقع إلى أن قناة «الجزيرة» استغلت تغريدة إلهان، وبثت على الفور مقطع فيديو لعرض حالة هدى زاعمة أنها أزمة حقوق إنسان، بعد أن التقت إلهان ابنتها (جهاد) وزوجها في فبراير 2019.

وفضح الموقع إلهان الصومالية الأصل كاشفا أنها ليست المرة الأولى التي تدعم فيها الإرهابيين، إذ طالبت -عندما كانت ممثلة لولاية مينيسوتا- القاضي بالتساهل في الحكم على عدد من الشبان في ولايتها لمحاولتهم الانضمام لـ«داعش».

وكانت صحيفة «ذا واشنطن فرى بيكون» اتهمت إلهان بعقد فعاليات سرية لجمع التبرعات بالتعاون مع جماعات تدعم الإرهاب.