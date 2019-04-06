شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام": محمد صبحى سيبدأ مهامه برئاسة لجنة الدراما الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام إن الفنان محمد صبحى وافق على رئاسة لجنة الدراما ،مضيفا أن "صبحى" سيبدأ مهامه الأسبوع الجارى لتشكيل اللجنة.

وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات له ،أنه من الممكن أن يستعين الفنان محمد صبحى بأعضاء من اللجنة السابقة فى لجنة الدراما الجديدة ،مشيرا الى أن المجلس بدأ استعداداته لمتابعة الدراما المقرر عرضها فى شهر رمضان الكريم .

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رشح من قبل الفنان محمد صبحى لرئاسة لجنة الدراما بالمجلس، كما رشح المجلس كلا من أمل فوزى رئيس تحرير نصف الدنيا وسمر الدسوقى رئيس تحرير مجلة حواء والدكتورة داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة إحدى دور النشر، لعضوية لجنة الطفل بالمجلس.