شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حزب التجمع يحتفل بقرارات السيسي بزيادة الرواتب و المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم اتحاد أصحاب المعاشات احتفالية ،اليوم السبت ،بمقر حزب التجمع بوسط البلد ، وفى حضور قيادات حزب التجمع ، وذلك احتفالا بقرارات الرئيس السيسى الأخيرة بزيادة المعاشات ، ورواتب العاملين فى الدولة ، والذى أكد عليه الجميع أنه انتصارا كبير للشعب المصرى.

وتتضمن الاحتفالية تكريم البدرى فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات والقيادى بالتجمع نظرا لدوره الكبير فى قضية أصحاب المعاشات للحصول على حقوقهم والاحتفال أيضا بالحكم التاريخى الذى أنصف أصحاب المعاشات ، وتوجيه الرئيس السيسى بقراراته بزيادة أصحاب المعاشات والعاملين فى الدولية ، ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية غدا بحزب التجمع سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعدد من قيادات الحزب.