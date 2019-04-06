الجيش الليبي يستعيد السيطرة على بوابة الـ27 في طرابلس

(مصراوي)

أعلن مصدر عسكري ليبي، اليوم السبت، أن قوات الجيش الليبي استعادت سيطرتها على بوابة الـ 27 في طرابلس، بعد أن أعلنت قوات تابعة لحكومة الوفاق سيطرتها على البوابة، وزيارة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لها صباح أمس الجمعة.

وأكد المصدر، أن "قوات الجيش الوطني الليبي تعيد السيطرة على بوابة الـ 27 ونشاهد موقع البوابة الآن خلال بث مباشر من غرفة العمليات العسكرية"، حسب وكالة سبوتنيك الروسية.

في سياق متصل، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، عن إصابة "أحد أكبر قادة الميليشيات" في...