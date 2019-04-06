برلماني إيطالي: روما أخطأت في دعم حكومة السراج في ليبيا

صدى البلد - أحمد سيف الدين

أوضح دموندو تشيريللي عضو البرلمان الإيطالي أن تحرك الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر كان بسبب فشل الحكومات المتتابعة في ليبيا خاصة حكومة السراج.

وأضاف تشيريللي، في بيان نشره يوم الجمعة، أن الأزمة الليبية الحالية ما هي إلا نتيجة للأخطاء والسياسة الخارجية المفلسة من جانب الحكومة الليبية بقيادة السراج. وأكد في بيانه أنه كان من الخطأ الوقوف الى جانب أحد المتنافسين، في إشارة الى دعم حكومة الوفاق الوطني.

وأشار البرلماني الإيطالي أن بلاده كان يجب أن تدعم التفاهم بين الجنرال...