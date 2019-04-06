محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة إن المهاجرين الذين يعبرون المكسيك صوب الولايات المتحدة على أمل عبور الحدود يجب أن يعودوا من حيث أتوا لأن النظام الأمريكي المكلف بالنظر في طلباتهم ممتلئ.
وسافر ترامب إلى مركز حدودي في ولاية كاليفورنيا للقاء عناصر حرس الحدود والمسؤولين المحليين الذين يتفقون مع تقييمه أن هناك أزمة على الحدود. وقال إن إدارته تستخدم الآن رسالة "النظام ممتلئ" لمحاولة إثناء الناس عن القدوم إلى بلاده.
وكرر ترامب عبارة "بلادنا ممتلئة، منطقتا ممتلئة، القطاع ممتلئ، لذلك عودوا من حيث أتيتم، لا يمكن أن نستقبلكم".
وقال ترامب، الذي أعلن حالة الطوارئ الوطنية في محاولة لتجاوز الكونجرس والحصول على التمويل اللازم لإكمال بناء الجدار، إنه كان يرغب في زيارة المنطقة حيث تم إقامة جدار جديد في العام الماضي.
وأشاد ترامب بـ"التأثير الهائل" للجدار وقال إن المزيد قادم، موضحا "نتوقع أن نقوم ببناء جدار لمسافة 400 ميل خلال عامين".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يزور كاليفورنيا لمتابعة الجدار مع المكسيك ويؤكد أن "النظام ممتلئ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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