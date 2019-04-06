"الصحة الكويتية : البلاد خالية تماما من وباء (كورونا)

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (د ب أ):
أكدت وزارة الصحة الكويتية مساء اليوم الجمعة اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية اللازمة وأعلى درجات الحيطة لمواجهة وباء (كورونا) رغم عدم تفشيه .
وشددت الوزارة أن البلاد خالية تماما من هذا الوباء وانه لم يتم رصد أية حالة إصابة.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) أمس الجمعة عن وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتورة ماجدة القطان نفيها ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تسلل هذا الوباء الى البلاد من دولة مجاورة مشيرة الى أن ما تقوم به مجرد "إجراءات احترازية".
وأكدت عدم ورود أية معلومة من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى ذات العلاقة تفيد بتفشي الوباء، مؤكدة أن الوزارة اصدرت رغم ذلك توجيهات احترازية بتكثيف عمليات المراقبة الوبائية واتخاذ أعلى درجات الحيطة.
وأهابت الدكتورة القطان بالأفراد وبجميع وسائل الإعلام عدم اشاعة اخبار مجانبة للصواب ومراجعة الجهات المعنية بالوزارة مباشرة لأي استفسار.
مشددة على ان الكويت خالية تماما من هذا الوباء وان ما تم نشره من أخبار عار عن الصحة تماما.
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