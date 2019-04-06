السودان: تظاهرات ليلية عشية تظاهرة مليونية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (د ب أ):

اندلعت في الساعات الاولى من فجر السبت عدة تظاهرات بأحياء في العاصمة الخرطوم عملت الشرطة السودانية على تفريقها بالغاز المسيل للدموع .

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن متظاهرين خرجوا في ساعة مبكرة من صباح السبت بعدد من أحياء مدينة بحري شمال الخرطوم، مرددين هتافات تطالب بإسقاط النظام وأكدوا ان المتظاهرين عمدوا نحو إغلاق الطرقات الرئيسة وتحويل مسار المركبات بإحراق إطارات السيارات وذكروا أن الشرطة فرقت المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع .

كما تسابق قادة القوى المعارضة السلمية والمسلحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على حث مناصريهم والشعب السوداني عموما على المشاركة في التظاهرة المليونية المزمع تنظيمها ظهر السبت للمطالبة بإسقاط النظام.

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وكثف نشطاء وقوى المجتمع المدني الدعوات للتظاهرة المليونية بإبتكار وسائل مختلفة بينها الكتابة على جدران المنازل وبالطرقات الرئيسيّة ، فضلا عن تعليق بوسترات صغيرة على مداخل المؤسسات المختلفة.

ويفترض أن يتجه المتظاهرون لمقر القيادة العامة للجيش السوداني بقلب الخرطوم لتسليم مذكرة تطالب بإسقاط النظام، مع تظاهرات متزامنة في ولايات السودان المختلفة تتجه صوب الوحدات العسكرية هناك .

يذكر ان التظاهرات في السودان دخلت شهرها الرابع احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية السيئة والمطالبة باسقاط النظام، وتولى تجمع المهنيين "تجمع نقابي غير رسمي" الدعوة لها .