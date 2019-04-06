السودان: حركات مسلحة تنضم لاجتماعات الجمعية العمومية للحوار

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (د ب أ):

توقعت الحكومة السودانية أمس الجمعة مشاركة حركات مسلحة لم تسمها في اجتماعات الجمعية العمومية للحوار بالخرطوم خلال الفترة المقبلة .

وأكد وزير الإعلام السوداني حسن إسماعيل أن عملية التفاوض مع الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة في مناطق مختلفة في السودان دخلت في مراحلها النهائية .

وقال إسماعيل في تصريح صحفي عقب إجتماع اللجنة التنسيقية العليا للحوار "ستكون هناك مفاجأة بحضور الحركات المسلحة في إجتماعات الجمعية العمومية للحوار ".

وكشف عن تكوين لجنة سياسية من قبل أحزاب الحوار للرد على إعلان الحرية والعدالة الذي طرحه تجمع المهنيين السودانيين "تجمع غير رسمي" وقوى المعارضة, ومخاطبة الشارع السوداني عبرها.