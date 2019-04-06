ألمانيا والأمم المتحدة يعتزمان العمل على عدم تفاقم الوضع في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (د ب أ):

أعلنت كل من ألمانيا والأمم المتحدة عزمهما على عدم تفاقم الوضع في ليبيا وتخفيف التوتر في الأوضاع هناك.

والتقى أنطونيو جوتيريش أمس الجمعة في مدينة بنغازي شرقي ليبيا بالجنرال خليفة حفتر الذي أعلنت قواته أنها ستستولي على العاصمة طرابلس.

من جانبها دعت ألمانيا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي الذي تتولى برلين رئاسته حاليا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة عبر موقع تويتر: "هدفي ما يزال كما هو: الحيلولة دون مواجهة عسكرية، أكرر أنه ليس هناك حل عسكري للأزمة في ليبيا، ولا يوجد إلا الحل السياسي".

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وفيما بعد كتب جوتيريش قائلا: "أغادر ليبيا بقلب مفعم بالهموم وقلق عميق، وما زلت أرجو أن يحال دون مواجهة دموية في طرابلس وحولها".

من جانبه قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على هامش لقاء مشاورات لدول مجموعة السبع الصناعية في مدينة دينارد غربي فرنسا، إن هناك رغبة في عدم تفاقم الوضع عسكريا في ليبيا، مضيفا القول: "إن الوضع صعب".

وأوضح ماس قائلا: "المطلوب الآن إجراء عملية تشمل جميع من يمكنهم المساعدة في تحاشي تفاقم الأوضاع".

كذلك أعلن الاتحاد الأوروبي عن قلقه ودعا إلى تجنب الأعمال الاستفزازية.