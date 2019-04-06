محامي ترامب يتحرك لمنع الكشف عن الإقرارات الضريبية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ): طلب محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة من وزارة الخزانة الأمريكية رفض محاولة أعضاء ديمقراطيين بالكونجرس بالكشف عن الإقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس. وقال المحامي إن الإقرارات الضريبية هي "معلومات ضريبية خاصة" لا يمكن لمصلحة الضرائب الأمريكية التابعة لوزارة الخزانة أن تكشف عنها بشكل قانوني. Advertisements وجاء طلب الكشف عن الإقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس ترامب يوم الأربعاء من خلال النائب ريتشارد نيل، رئيس لجنة الموازنة الأمريكية. وطلب نيل بشكل رسمي من مصلحة الضرائب الأمريكية الحصول على الإقرارات الضريبية الخاصة بترامب خلال الفترة من عام 2013 وحتى 2018. وقالت اللجنة، التي تقوم بالإشراف على نظام الضرائب الاتحادي، إنها تريد تأكيدا من مصلحة الضرائب الأمريكية بأنها تواصل سياستها الخاصة بالتحقق من الاقرارات الضريبية لكل الرؤساء الأمريكيين ونوابهم، حسبما قال نيل في بيانه.

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