مجموعة السبع تعرب عن قلقها بشأن التحرك العسكري في ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - دينار (فرنسا) - (د ب أ):

أعرب وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى عن قلقهم بشأن الوضع المتفاقم في ليبيا.

ودعا الوزراء بحسب بيان لهم صدر في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة إلى الكف فورا عن التحركات العسكرية تجاه العاصمة طرابلس.

وقال البيان إن الوزراء أو ممثلين عنهم سيجرون مشاورات بهذا الشأن بمدينة دينار غربي فرنسا بهذا الخصوص حتى يوم السبت.

وتعتزم قوات المشير خليفة حفتر، المعين من جانب من مجلس النواب الليبي، الاستيلاء على العاصمة طرابلس، حيث توجد الحكومة المعترف بها دوليا بقيادة فايز السراج والتي تتنافس مع حفتر على النفوذ في ليبيا الغنية بالنفط.

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وتسعى كل من ألمانيا التي تتولى رئاسة مجلس الأمن حاليا ومنظمة الأمم المتحدة نفسها من أجل نزع فتيل التوتر في ليبيا التي تعيش أزمة كبيرة.

وكتب وزراء مجموعة السبع قائلين: "نرفض بحسم أي عملية عسكرية في ليبيا"، مشيرين إلى أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا.

ولم يذكر البيان اسم حفتر صراحة.

تضم مجموعة السبع كل من ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة واليابان وكندا وبريطانيا وإيطاليا.