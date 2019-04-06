البشير يطلق مرحلة ثانية من الحوار الوطني

أطلق الرئيس السوداني عمر البشير المرحلة الثانية من الحوار بين مكونات البلاد وفق ما سماه التوجه نحو التغيير. التوجه نحو التغيير. وخلال ترؤسه مساء الجمعة لقاء الهيئة التنسيقية العليا للحوار الوطني وقادة المجتمع، أشار البشير إلى أن المرحلة الثانية من الحوار الوطني ستستند على الوثيقة الوطنية للحوار الوطني المجازة والمعتمدة.

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