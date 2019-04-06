الملك في فاس.. استنفار وسط المسؤولين حول المشاريع

بعد أن ألغيت الزيارة الملكية للعاصمة العلمية للمملكة، في الـ22 من شهر مارس الماضي، وذلك بسبب الزيارة الرسمية لبابا الفاتيكان للمغرب، عاشت مدينة فاس حالة من التأهب والاستنفار وسط كبار مسؤوليها منذ يوم أول أمس الأربعاء، استعدادا لزيارة ملكية مرتقبة مع نهاية الأسبوع الجاري.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “أخبار اليوم” من مصادرها، فإن الزيارة الملكية لمدينة فاس، سبقتها ترتيبات قادها مسؤولون قدموا من الرباط بتعليمات من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حيث تحول مقر ولاية جهة فاس- مكناس، إلى خلية نحل بسبب اجتماعات ماراطونية للمسؤولين عن البرتوكول الملكي مع السلطات المحلية والجماعات الترابية، لتهيئ كل الشروط قبل حلول الملك، فيما أطلقت السلطات المحلية والمجالس المنتخبة بالجماعة الحضرية لفاس والمجلس الإقليمي ومجلس الجهة، عمليات تزيين الطرق والمدارات بالورود والأغراس، حيث تواصلت تحركات والي الجهة سعيد ازنيبر وعمدة المدينة إدريس الأزمي، بالليل والنهار، لتفقد أشغال التهيئة بمختلف الشوارع والطرق التي ينتظر أن يمر منها الموكب الملكي، انطلاقا من مطار فاس- سايس الدولي، مرورا بطريق إيموزار وشارع الجيش الملكي، وصولا إلى شارع الحسن الثاني المؤدي إلى القصر العامر بساحة فاس الجديد.

وكشفت مصادر الجريدة، أن حلول الملك بفاس، سبقه إليها الوالي المنسق العام للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد الدردوري، الوالي السابق لجهة فاس- مكناس، حيث قام بتفقد ووضع اللمسات الأخيرة على المشاريع الاجتماعية التي ينتظر أن يدشنها أو يعطي انطلاقتها الملك، أهمها توجد بمدينة فاس وسيدي حرازم وصفرو، فيما يوجد ضمن أبرز هذه المشاريع التي تنتظر التدشين الملكي، المزار السياحي والاستشفائي المحدث بحامة “العوينة” أو “عين الله”، التابعة للجماعة القروية سبع رواضي والواقعة على بعد حوالي 14 كلم من مدينة فاس، حيث انتهت أشغال تأهيل هذه الحامة منذ سنتين، لكنها ظلت مغلقة في وجه زوارها بعدما جرى تأجيل تدشينها خلال زيارة الملك لفاس منتصف يونيو 2016، تورد مصادر “أخبار اليوم”.

ويبقى أهم مشروع ينتظر الزيارة الملكية لجهة فاس- مكناس، بحسب مصادر “أخبار اليوم”، هو القطب الصناعي بجماعة عين الشكاك، بضواحي مدينة فاس، حيث من المرتقب أن يضع الملك الحجر الأساس لإحداثه، على مساحة تزيد عن 81 هكتارا، لبناء 239 وحدة صناعية في مختلف المجالات، مما سيعزز بحسب المتتبعين، البنية الصناعية لجهة فاس ـ مكناس، كما سيجلب هذا القطب الصناعي استثمارات توفر فرص الشغل لشباب المنطقة، حيث سبقت زيارة الملك لجماعة عين الشكاك، ترتيبات أشرف عليها والي الجهة، سعيد زنيبر، وعامل إقليم صفرو المعين حديثا، عمر تويمي بنجلون والمدير الجهوي للعمران، الذين تفقدوا منذ بداية الأسبوع الجاري الوعاء العقاري الذي سيحدث عليه القطب الصناعي الجديد بضواحي فاس.