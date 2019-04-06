تحذير بريطاني وفرنسي وأمريكي لنظام الأسد من استخدام السلاح الكيمياوي

المناطق - الرياض

حذرت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية اليوم في بيان مشترك نظام الأسد من استخدام السلاح الكيمياوي، وذلك بعد مرور عامين على هجوم خان شيخون الكيمياوي في سوريا.

وأكدت الدول الثلاث في بيانها رفضها التام لأي شكل من أشكال استخدامات الأسلحة الكيمياوية ، مؤكدة عزمها على الرد بشكل مناسب على أي استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل نظام الأسد .

وأوضحت أن تاريخ نظام الأسد في استخدام الأسلحة الكيميائية مراراً وتكراراً ضد شعبه ليست محلاً للتشكيك، مجدداً عزم المجموعة على مساءلته عن القتل العشوائي للرجال والنساء والأطفال الأبرياء بهذه الأسلحة البشعة.

وأضاف البيان أن الدول الثلاث تعهدت بمحاسبة المسؤولين عن هجوم الخان على الرغم من الحماية المستمرة التي لقيها نظام الأسد، لا سيما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وختمت الدول الثلاث بيانها بأن الحل الوحيد للأزمة السورية يأتي من خلال اتفاق سياسي عبر المفاوضات ووفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2245 .