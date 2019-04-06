شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» للمهاجرين: «بلادنا ممتلئة» والان نبدء بالتفاصيل
وسافر ترامب إلى مركز حدودي في ولاية كاليفورنيا للقاء عناصر حرس الحدود والمسؤولين المحليين الذين يتفقون مع تقييمه أن هناك أزمة على الحدود. وقال إن إدارته تستخدم الآن رسالة "النظام ممتلئ" لمحاولة إثناء الناس عن القدوم إلى بلاده.
وكرر ترامب عبارة: "بلادنا ممتلئة، منطقتا ممتلئة، القطاع ممتلئ، لذلك عودوا من حيث أتيتم، لا يمكن أن نستقبلكم".
وقال "ترامب"، الذي أعلن حالة الطوارئ الوطنية في محاولة لتجاوز الكونجرس والحصول على التمويل اللازم لإكمال بناء الجدار، إنه كان يرغب في زيارة المنطقة حيث تم إقامة جدار جديد في العام الماضي.
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