شكرا لقرائتكم خبر عن نداء عاجل لـ«اليونيسف» بشأن أطفال فنزويلا والان نبدء بالتفاصيل

وجهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" نداءً لكل البلدان المضيفة للاجئين الفنزويليين، وبلدان العبور، للعمل على توفير الحماية من التمييز للأطفال المشردين من البلاد، وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

وأعربت منظمة "اليونيسف" عن قلقها إزاء تقارير عن ممارسات كراهية الأجانب والتمييز والعنف ضد الأطفال الفنزويليين وأسرهم في بعض المجتمعات المضيفة، مطالبةً الحكومات في المنطقة باحترام حقوق جميع الأطفال، وخاصة المهاجرين واللاجئين، وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية.

وقدرت المنظمة أن نحو 1.1 مليون طفل، من بينهم الأطفال المشردين نتيجة لأزمة المهاجرين في فنزويلا، يحتاجون إلى حماية وخدمات في هذه المنطقة خلال 2019.