شكرا لقرائتكم خبر عن ماي تطلب من الأوروبيين تأجيل الخروج حتى 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل
وألمح مسؤول بالاتحاد إلى أن توسك ربما يكون مستعدا لتقديم فترة أطول تصل إلى عام حتى يتفق ساسة بريطانيا المتناحرون على خطة ويصدقوا عليها.
لكن فرنسا أشارت إلى أنها غير مستعدة بعد لقبول التمديد إلا إذا طرحت بريطانيا خطة واضحة تبرر هذا التأجيل.
وقال مصدر قريب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لـ«رويترز»: «لم نصل إلى هذه المرحلة بعد».
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي خلال أسبوع لكن ماي اضطرت لطلب مزيد من الوقت بعد أن فشل البرلمان البريطاني في التصديق على اتفاق الانسحاب.
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