شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تبلغ مجلس الأمن بتدمير طائرتين معاديتين بدون طيار والان نبدء بالتفاصيل

أكدت المملكة أن أنظمة الدفاع الجوي الملكي السعودي، اكتشفت في 2 أبريل 2019 طائرتين بدون طيار متجهتين نحو أهداف مدنية في مدينة خميس مشيط، تم توجيههما من قبل ميليشيات الحوثي التابعة لإيران في المناطق المدنية المكتظة بالسكان، وتم اعتراضهما وتدميرهما وفقًا لقواعد الاشتباك.

» استهداف المدنيين

وقال المندوب الدائم لبعثة المملكة لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، في رسالة بعثها أمس الأول إلى رئيس مجلس الأمن الدولي كريستوف هيوغسن، وبعث كذلك نسخةً منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إنه نتيجة لاعتراض طائرتي الحوثي المعاديتين، انتشر الحطام في منطقتين مدنيتين، وأدى إلى إصابة 5 مدنيين، بينهم امرأة وطفل، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت ببعض المنازل و4 مركبات.

» عمليات استفزازية

وأكد المعلمي أن المحاولات المستمرة لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية من خلال الطائرات بدون طيار، والقوارب السريعة المتفجرة، التي يتم التحكم فيها عن بُعد، والهجمات العدائية التي تنطلق من محافظة الحديدة على وجه التحديد، في وقت يلتزم فيه التحالف بوقف إطلاق النار في المحافظة على النحو المحدد في اتفاق أستوكهولم، تمثّل محاولةً استفزازية من الميليشيات، بارتكابها مثل هذه الأعمال العدائية والإرهابية، سعيًا منها لاستفزاز قوات التحالف لتنفيذ عمليات عسكرية في محافظة الحديدة.

» التزام بالاتفاق

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وأضاف المندوب الدائم لبعثة المملكة لدى الأمم المتحدة: أود أن أؤكد لكم التزامنا بدعم الجهود السياسية التي قادها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار لتنفيذ اتفاق أستوكهولم بنجاح.

وأوضح المعلمي تحذير المملكة العربية السعودية، ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بأشد العبارات، من استهداف المدنيين والأهداف المدنية، مشددًا على أن استخدامهم هذه التكتيكات الإرهابية في الهجمات الانتحارية، سيتم ردعه بشكل قاطع وحاسم، وستتخذ المملكة والتحالف لدعم الشرعية في اليمن جميع التدابير الرادعة وفقًا للقانون الإنساني الدولي لوقف هذه الانتهاكات والتعديات.

» دعوة المملكة

وأشار السفير المعلمي إلى أن المملكة تدعو إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك 2140 و2216 و2541 من أجل منع الميليشيات الحوثية من استخدام ميناء الحديدة كمنصة انطلاق لعملياتهم الإرهابية العديدة، مما يقوّض الجهود التي بذلها المبعوث الخاص بالنسبة لليمن والساعية للوصول إلى حل سلمي. واستطرد: المملكة تدعو علاوة على ذلك، مجلس الأمن إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لمخزونات الأسلحة الحوثية ونزع سلاح هذه الميليشيات الإرهابية، من أجل منع تصاعد هذه الهجمات التي تثير التوترات الإقليمية، وتزيد من مخاطر اتساع رقعة المواجهات الإقليمية.

وطالب المعلمي في ختام رسالته، بتعميمها كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.