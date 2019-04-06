شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: قادة إيران على دراية بعمليات استخباراتهم الإرهابية في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: إن قادة نظام طهران على دراية بالاغتيالات التي نفذتها أجهزة استخبارات إيرانية في أوروبا وسمحت لهم بذلك.

وأكد بومبيو، خلال مؤتمر صحافي أمس الأول، على هامش قمة الناتو في واشنطن، أن «حملة الاغتيالات الإيرانية مستمرة في أوروبا وأن كافة قادة النظام الإيراني، بمن فيهم الرئيس حسن روحاني يسمحون بحدوث ذلك».

» تحذير لأوروبا

وكان منسق مكافحة الإرهاب الأمريكي، ناثان سيلز، حذر الشهر الماضي بريطانيا ودولا أوروبية أخرى من خطر الهجمات الإرهابية الإيرانية على أراضيها، قائلا إن إيران نفذت مجموعة كبيرة من مؤامرات الاغتيال في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، ويمكن أن تفعل ذلك مرة أخرى.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات في ديسمبر الماضي ضد قسم الشؤون الداخلية بوزارة الاستخبارات الإيرانية على خلفية اغتيالات لمعارضين إيرانيين في هولندا ومحاولات تفجير واغتيال أخرى في فرنسا والدنمارك ضد مجموعات المعارضة.

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» تدابير وقائية

وتطرق وزير الخارجية الأمريكي خلال تصريحاته إلى التدخلات الإيرانية في الشرق الأوسط قائلا: «لقد تحدثت مرارا وتكرارا عن مجموعة التهديدات الكثيرة التي يشكلها النظام الإيراني ولم نطلب من هذا النظام إلا أن يكون لديه سلوك طبيعي، كما هو الحال في البلدان الأخرى».

وأضاف بومبيو: «إننا نعمل مع جميع حلفائنا لتفكيك تهديدات إيران، ومن ناحية أخرى نتخذ تدابير وقائية ونفرض عقوبات لكي لا تمتلك إيران الموارد لمثل هذه السلوكيات».

وقال بومبيو: «يوجد الآن إرهابيون أوروبيون في العراق وسوريا، ويجب أن نحاول منع تجنيدهم من قبل الجماعات الإرهابية، لكن تصرفات إيران تجعل تحقيق هذا الأمر صعبا».