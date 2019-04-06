شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: على الأطراف الليبية العودة للمفاوضات والان نبدء بالتفاصيل
وأعربت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها، أمس، عن قلقها ومتابعتها باهتمام للمواجهات العسكرية الدائرة بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس.
وقال البيان إن السودان ظل يبذل ما بوسعه لمساعدة ليبيا لتأمين حدوده الجنوبية، ويسهم مع الآخرين في البحث عن الحلول السلمية ليعيد التأكيد بأن الاقتتال لن يؤدي إلا لمزيد من معاناة الليبيين وتهديد السلم والأمن الإقليميين.
ودعا السودان المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سلمي للأزمة السياسية في ليبيا ووقف التصعيد المسلح لحقن دماء وأرواح الشعب الليبي.
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