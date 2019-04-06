شكرا لقرائتكم خبر عن عميد بلدية غريان: الجيش دخل بطلب من الأهالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

قال عميد بلدية غريان البهلول الصيد، إن الجيش الليبي ذهب إلى طرابلس بطلب من الأهالي، وأكد أن المواطنين في المدينة خرجوا لاستقبال قواته ليلا. وأضاف الصيد في تصريح لقناة «الحدث» أمس، إن الجماعات التي كانت موجودة في المدينة تتألف من شبان غرر بهم من قبل جماعة الإخوان للقيام بما قاموا به. ولفت عميد بلدية غريان المكلف من قبل الحكومة المؤقتة، أن المدينة كانت تعاني من ممارسات مجموعات مسلحة تتبع لجهات مختلفة من بينها الإخوان، ولكن بعد دخول الجيش تمت السيطرة على زمام الأمور وباتت المدينة مؤمنة.

واعتبر الصيد أن مدينة غريان جرى تهميشها طوال 4 سنوات، وعانت من مشاكل كثيرة بعد دخول المليشيات إليها.