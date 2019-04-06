شكرا لقرائتكم خبر عن عميد بلدية غريان: الجيش دخل بطلب من الأهالي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)قال عميد بلدية غريان البهلول الصيد، إن الجيش الليبي ذهب إلى طرابلس بطلب من الأهالي، وأكد أن المواطنين في المدينة خرجوا لاستقبال قواته ليلا. وأضاف الصيد في تصريح لقناة «الحدث» أمس، إن الجماعات التي كانت موجودة في المدينة تتألف من شبان غرر بهم من قبل جماعة الإخوان للقيام بما قاموا به. ولفت عميد بلدية غريان المكلف من قبل الحكومة المؤقتة، أن المدينة كانت تعاني من ممارسات مجموعات مسلحة تتبع لجهات مختلفة من بينها الإخوان، ولكن بعد دخول الجيش تمت السيطرة على زمام الأمور وباتت المدينة مؤمنة.
واعتبر الصيد أن مدينة غريان جرى تهميشها طوال 4 سنوات، وعانت من مشاكل كثيرة بعد دخول المليشيات إليها.
كانت هذه تفاصيل خبر عميد بلدية غريان: الجيش دخل بطلب من الأهالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.